Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenler'de yangın: Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın giriş katında elektrik saatlerinden yangın çıktı. İtfaiye, üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi kurtarırken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binanın içine doldu.
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kalırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri üst katlarda kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Ekipler, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi merdivenli araçla indirdi. 3 kişi ise dumandan etkilendi.
Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın ise kısa sürede söndürüldü.
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