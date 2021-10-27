Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde bulunan bir apartın birinci katında, Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen F. Z. arasında tartışma çıktı.

Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk bulgulara göre Şirin'in boğazından bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis, komşular tarafından verilen ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığı bilgisi üzerine hemen operasyon başlattı.

[Fotoğraf: AA]

F.K, polis ekipleri tarafından kısa süre içinde Saltak Caddesi’nde gözaltına alındı.