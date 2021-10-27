Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Hüseyin Metin idaresindeki hafif ticari araç, Yunak-Akşehir kara yolu Karabulut Mahallesi Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, sürücü Metin ile araçtaki Kenan, Eyüp ve Arif Metin ile Mustafa Kır ve Ahmet Uysal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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