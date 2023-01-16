Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Cihan Çelik, 4 yıl önce babasının bir ayı saldırısında yaralanması sonrası köyde ailesinin hayvanlarına bakmaya başladı.

Çelik, babasının 2017 yılında odun taşımak için aldığı eşeğin köyde kapıyı kendi başına açması sonrası videolar çekmeye başladı. Çelik, bu süreçte eşeğiyle sıkı bir dostluk kurdu.

Çelik, eşek ile arasında sıradışı dostluğu görenlerin tavsiyesi üzerine cep telefonunun kamerasından videolar çekip sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Çelik, videoların 8 milyondan fazla izlendiğini görünce diğer hayvanlarıyla da birlikte videolar çekmeyi sürdürdü.

Eşeğinin sosyal medya fenomeni yaptığı Çelik, ’’Kapı açıyordu. "Kuzenim bana 'bunu sosyal medyada kullan' dedi. Şahsen hayvanlarla bir şey çekmekten utanıyordum. Ondan sonra sosyal medya hesabına kapı açma videosu yükledim. Ondan sonra patladık gittik" dedi.

Eşeğiyle geçirdiği günleri anlatan Çelik, “Bunun yanına gelirim, bir şeyler yeriz. Sonra video çekeriz. Arkamdan koşturmaya çalışırım ve gelir peşimden koşar. Bunun yanında ineklerim ve köpeklerimle vakit geçiriyorum. Bana çok alıştı. Annem ve babamdan çok korkuyor. Onlara çok yaklaşmaz. Bana çok alıştı. Ona gözüm gibi bakıyorum. Evde bir şey pişsin onu getirip yediriyorum" diye konuştu.