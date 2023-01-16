Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kayacık Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak'ta M.Y. idaresindeki minibüs ile F.A'nın kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazada sürücülerden M.Y. ile her iki araçtaki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:33
- 16:19
- 16:30
- 16:12
- 16:14
Sıradaki Haber
Samsun'da 29 bin evcil hayvan kayıt altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz