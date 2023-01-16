Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Siirt'in Pervari ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi.
Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyünde meydana gelen olayda, Akrabalarına uzun süre ulaşamayan yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, ailenin sobadan sızan yoğun dumandan zehirlendiklerini tespit etti.
Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişilik aile yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Siirt Soba Zehirlemesi
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