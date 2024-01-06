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Türkiye
AA 06.01.2024 08:05

Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mesut T’nin kullandığı otomobil E-80 kara yolu Ilıca istikametindeyken Tarımsal Kalkınma Enstitüsü Müdürlüğü mevkiinde aynı şeritte seyreden Fırat K. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Fırat K’nin kullandığı otomobil bariyerlere çarparak devrildi, diğer araç da yaklaşık 100 metre ilerideki refüje çarpıp durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Fırat K. ve araçtaki Bilen K. ile Gülcemal K, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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