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Türkiye
DHA 06.01.2024 04:24

Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda gişenin beton bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kazada 6 kişi yaralandı.

Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı

Adana-Ankara seferini yapmakta olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, beton bariyere çarptı.

3 personel ve 18 yolcunun bulunduğu otobüs çarpmanın şiddetiyle alev alırken, can havliyle kendilerini araçtan atan yolcular, yaralı olan kişileri de tahliye edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu yaralı 6 kişi ile dumandan etkilenen bazı yolcular, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi, gişede de hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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