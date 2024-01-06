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Türkiye
DHA 06.01.2024 07:23

Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Maltepe D-100 kara yolunda seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Hakkı Sönmez ağır yaralandı.

Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hakkı Sönmez kontrolündeki motosiklet, Kadıköy istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası, sürücü Sönmez ağır yaralanırken, motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye savrularak sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Sönmez'e ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken trafiği tek şeritten kontrolü olarak sağladı. Ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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