Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.07.2023 18:14

Erzurum'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Salih Özkartal idaresindeki otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkiinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. olay yerine hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da zemindeki kayma nedeniyle 5 ev daha tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
18:59
Antalya'da seyir halinde yanan araç küle döndü
18:51
Adana'da ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
18:43
Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetleri durduruldu
18:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme Netanyahu'yu görevden almayı değerlendirecek
19:01
AYM'den e-Ticaret Kanunun iptali talebine ret
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
FOTO FOKUS
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ