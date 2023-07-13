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Türkiye
AA 13.07.2023 18:05

Samsun'da zemindeki kayma nedeniyle 5 ev daha tahliye edildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanağın ardından zemininde kayma meydana gelen 5 ev daha tahliye edildi. Riskin her geçen gün arttığını belirten yetkililer, 7-8 evin daha risk altında olduğunu aktardı.

Samsun'da zemindeki kayma nedeniyle 5 ev daha tahliye edildi

İlçede 10 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından zemininde kayma meydana gelen Muslubey Mahallesi'nde 3 evin tahliye edilmesinin ardından 5 evin daha boşaltılmasını karar verildi.

Mahalledeki bir ev ise kayma sonucu yıkıldı.

"Risk her geçen gün artıyor"

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İlyas Aydın ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, evleri hasar gören mahalle sakinlerini ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Muslubey Mahallesi'ndeki tehlikenin düşündüklerinden daha büyük olduğunu belirten Akgül, "Mahallemizde yaklaşık 100 dönümlük alanda toprak zemininde oynama ve kayma var. Risk her geçen gün artıyor" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Evlerinden tahliye edilenlerin barınma sorunu ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını anlatan Akgül, "Zemindeki hareketliliğin ne zaman duracağını bilmiyoruz. Onun için tehlike hala devam etmektedir" ifadesini kullandı.

"7-8 ev daha risk altında"

Mahalle muhtarı Ahmet Kesimoğlu ise mahallelerinde geniş bir alanda kırılma bulunduğunu vurgulayarak, "Bu alanın içinde tarihi ahşap camimiz ve mezarlığımız var. Depremlere dayanan camimiz, bu olayı da hasar görmeden atlattı ancak 7-8 evimiz daha risk altında. Komşularımız kendi imkanları ile evlerini boşaltıyor ancak bu vatandaşlarımızın barınacak yere ihtiyacı var. Devletimizden 8-10 konteyner istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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