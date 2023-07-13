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Türkiye
AA 13.07.2023 17:14

Parka gidemiyordu: Evinin bahçesine salıncak ve kaydırak kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi, yürüme engelli ve epilepsi hastası 8 yaşındaki Yusuf Geylani'nin ailesinin talebi üzerine evinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun gurubu kurdu.

Parka gidemiyordu: Evinin bahçesine salıncak ve kaydırak kuruldu
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde yaşayan Meryem Kızıltaş, parka götüremediği oğlu için talepte bulundu.

Başvurunun kabul edilmesi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kızıltaş'ın evinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun gurubu kurdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurulumun tamamlanmasının ardından annesi Meryem ve babası Sinan Kızıltaş tarafından bahçeye çıkarılan Yusuf, büyük mutluluk yaşadı.

Kuzenleriyle salıncağa binen ve kaydıraktan kayan Yusuf, ekiplere teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yusuf da biz de çok mutlu olduk"

Yusuf'un sürekli parka gitmek istediğini söyleyen anne Meryem Kızıltaş, "Yusuf parkta zaman geçirmeyi çok seviyor. Evimizin yakınlarında park olmadığı için ben de belediyeden talepte bulundum. Bunun üzerine bahçemize park kuruldu. Yusuf da biz de çok mutlu olduk" dedi.

Oğlunun çok mutlu olduğunu belirten baba Kızıltaş ise "Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Vali Ozan Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Evladımın yüzü güldü. Biz de yapılan hizmetten memnun kaldık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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