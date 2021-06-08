Erzurum’da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum-Tekman yolu Palandöken Geçidi'ndeki yaylalarda metreler boyu kar dikkat çekiyor.

Kar kütlelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

[Fotoğraf: İHA]

3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini söylüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler de karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.

[Fotoğraf: İHA]