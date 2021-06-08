Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da haziranda metreler boyu kar
[Fotoğraf: İHA]
Yaz geldi ama soğuk hava bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Erzurum'da haziran ayı gelmesine rağmen yüksek rakımlı yerlerde bulunan kar kütleleri henüz erimedi.
Erzurum’da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum-Tekman yolu Palandöken Geçidi'ndeki yaylalarda metreler boyu kar dikkat çekiyor.
Kar kütlelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
[Fotoğraf: İHA]
3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini söylüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler de karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı Erzurum
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