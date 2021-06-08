Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sözde yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüpheli gözaltına alınırken, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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