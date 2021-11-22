Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzurum Valisi Memiş: Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok

Erzurum Valisi Okay Memiş, söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini söyleyerek, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durum olay yerinden canlı görüntülerle @trthaber'de.https://t.co/z0fa9iHPok pic.twitter.com/kNCMRYeCtv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2021

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır" ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İlçedeki toplam 45 evde depremin etkisiyle ağır hasar oluştuğu tespit edilmişti.