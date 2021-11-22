Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki Hatila Vadisi Milli Parkı bölge halkına gelir getiriyor. Tamamı milli park içerisinde üretilen Hatila balı, köylülerin sürdürülebilir öz kaynağı haline geldi.

Taşlıca Köyü Kooperatifi Hatila Balının marka tescilini almasının ardından coğrafi işaret için geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Değerlendirme sonucunca Hatila balı coğrafi işaretini aldı.

"İlaç niyetine kullanılabilecek bir bal"

Taşlıca Köyü Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, köylerinde 300 yıldır bal üretildiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

“Gezi amaçlı gittiğim Kore’de kooperatifçiliğin oldukça güçlü olduğunu gördüm. Artvin’e kalıcı bir hizmet bırakmak için kooperatif için adım attık. Hatili köyünün öz kaynağının bal olduğu gördük, bu konuda bal dolum tesisi ve temel petek bunun yanı sıra mum eritme ve konaklama tesisini geliştirdik. Türkiye bal konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri ama sağlıklı bal konusunda sahte balların sayısı da oldukça fazla. Biz kendi balımıza güveniyoruz arkasındayız. İlaç niyetine kullanılabilecek baldır."