Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,79 artışla 1.751,05 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile orman, kağıt, basım olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre 0,03 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.737,33 puana taşıdı.
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