Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İş gücü girdi endeksleri arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.
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