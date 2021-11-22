Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üreten ve ülkeye sokmak isteyenlere karşı çok sayıda operasyon yapıldı.

Personelin son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik cihazlarla desteklenmesi yakalamalardaki başarının artmasını sağladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın 10 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 milyar 490 milyon 136 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Yılın ilk 10 ayında geçen yılın tamamından fazla yakalama gerçekleştirildi

Geçen yılın tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 4 milyar 403 milyon 582 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, bu yılın 10 ayında geçen yılın tamamında elde edilen tutarın üzerinde yakalama gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu 10 aylık dönemde ticari eşya yakalamalarında ise 2,2 milyar lirayı aşan değere ulaşıldı.

Bu kapsamda 369,1 milyon lira değerinde kaçak araç ele geçirildi. Listede 217,2 milyon lira değerinde gıda, 216,7 milyon lira değerinde elektrik-elektronik, 147, 9 milyon değerinde değerli maden ve 140,8 milyon lira değerinde makine aksamı ve yedek parça dikkati çekti.

Tonlarca çay ve milyonlarca paket sigara ele geçirildi

Ayrıca, yakalanan kaçakçıların beraberindeki 3 milyon 665 bin 787 paket sigara, 58 bin 297 puro ile 6 milyon 146 bin 893 sigara kağıdına el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu dönemde 1336 kaçak araçla ilgili işlem yaparken 989 kaçak göçmen yakaladı.

10 ayda 26 bin 236 cep telefonu ve 236,7 ton çay da ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 857 milyon 224 bin liralık çeşitli eşya da yakalama listesinde yer aldı.