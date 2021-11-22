Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 1 kilogram skunk, 470 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 230 gram metamfetamin ve 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 322 zanlıdan 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.