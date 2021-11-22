Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 28 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da narkotik ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 322 şüpheliden 28'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 1 kilogram skunk, 470 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 230 gram metamfetamin ve 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 322 zanlıdan 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara Narkotik
Sıradaki Haber
Artvin’de 300 yıldır üretilen Hatila balı coğrafi işaret aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz