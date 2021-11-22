Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’de iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda paketlenmiş 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde, narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada, 10 paket halinde toplam 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: Mersin Narkotik Uyuşturucu
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