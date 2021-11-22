Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evine giderken saldırıya uğramıştı: Ayşegül Aydın'dan acı haber
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de cinsel istismar girişimine direnirken başından ağır yaralanan 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, hastanedeki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu gece ağırlaştı. Ayşegül Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazenin, ikindi namazından sonra Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Ayşegül Aydın, Gebze'de 12 Temmuz'da başından ağır yaralı halde bulundu.
Dershaneden dönen genç kızın, kendisini takip eden bir kişi tarafından evinin yakınındaki ağaçlık alana sürüklendiği belirlendi.
Cinsel istismara direnen Ayşegül Aydın'ın başına defalarca taşla vurduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Kadına Şiddet Kocaeli
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