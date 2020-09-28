Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, S.D. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otomobilde, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 2'si bagajda 8 Afganistanlı sığınmacı bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra, S.D. ile sığınmacıların yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddia edilen ve sığınmacıların bulunduğu aracın polise yakalanmaması için öncü olarak kullanılan taksilerde yer alan 4 şüpheli gözaltına alındı.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacıların ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.