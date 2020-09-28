Erzincan'da otomobilde 2'si bagajda 8 sığınmacı yakalandı
Erzincan'da bir otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda 8 sığınmacı yakalandı. Sığınmacıların yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, S.D. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otomobilde, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 2'si bagajda 8 Afganistanlı sığınmacı bulundu.
Daha sonra, S.D. ile sığınmacıların yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddia edilen ve sığınmacıların bulunduğu aracın polise yakalanmaması için öncü olarak kullanılan taksilerde yer alan 4 şüpheli gözaltına alındı.
5 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacıların ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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