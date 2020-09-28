Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de sunta fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, fabrikada hasar oluştu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra beton mikserlerinden püskürtülen ıslak kum ile söndürüldü.
Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: eskişehir yangın sunta fabrikasıSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:53
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