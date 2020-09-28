Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da bir iş yerindeki patlama anı kamerada
[Fotoğraf: DHA-AA]
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polis, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.
İGDAŞ ekipleri, yaptığı incelemede, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı çalışma yaptıktan sonra bulduğu delilleri muhafaza altına aldı.
Patlama anı kamerada
Ekipler, iş yerinde bulunan 2 kişinin patlama sonrasında kaçtığını belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerine, patlama sonrasında yere cam parçalarının düştüğü ve 2 kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı yansıdı.
Etiketler: iş yerinde patlama İstanbulSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:58
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