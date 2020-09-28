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Eskişehir'de FETÖ soruşturması: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında son bir haftada 11 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarının, FETÖ'nün sözde "asker, sivil ve memur" yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verdiği 11 kişiyi kent merkezindeki evlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden bazılarının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.
Etiketler: eskişehir fetö FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:14
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