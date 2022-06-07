Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
Erzincan'da Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Erzincan Gıda Zehirlenmesi Gıda
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