Erzincan'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Erzincan'da öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini sağladı.

Öte yandan 13 Şubat Caddesi PTT Şubesi önünde bulunan bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki araçlara ufak çapta zarar verdi.

Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tedbir alarak trafiğin kontrollü olmasını sağladı.