Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.06.2024 21:25

Erzincan'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı.

Erzincan'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Erzincan'da öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini sağladı.

Öte yandan 13 Şubat Caddesi PTT Şubesi önünde bulunan bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki araçlara ufak çapta zarar verdi.

Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tedbir alarak trafiğin kontrollü olmasını sağladı.

ETİKETLER
Erzincan Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
Fransa'da ilk tur seçim sonuçları ne anlatıyor?
21:59
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya destek sürmeli
21:56
Bakan Göktaş koruyucu aile hizmetine destek olanlara teşekkür etti
21:51
Fransa'da seçimlerin ilk turunda aşırı sağ önde
21:16
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
21:00
Türkiye'den Kırgızistan'a başsağlığı mesajı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
İzmir Torbalı'daki patlama anı kamerada
İzmir Torbalı'daki patlama anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ