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Türkiye
AA 14.11.2023 21:26

Erzincan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişi dolayısıyla anma programı düzenlendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 79. yılı nedeniyle anma programı yapıldı.

Erzincan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişi dolayısıyla anma programı düzenlendi

Üzümlü Ortaokulu salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ahıska Türklerinin sürgünü ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından öğrencilerin şiir okuduğu programda, bazı davetliler duygusal anlar yaşadı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından çok zor şartlarda sürgün edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"1944 olaylarında o gün Ahıskalı kardeşlerimiz gecenin soğuk ayazında nereye gittiği bilinmeyen vagonlara bindiler. O sürgünün neticesinde 20 bin insanımızı kaybetmişiz. Ama Allah'a şükürler olsun tekrar küllerinden doğan bir millet olduğumuzu onlara göstermişiz. Bu gün de çok şükür Türkiye'de sizlerin de vatan olarak kabul ettiğiniz topraklarda sizlerle birlikte olmak bize onur veriyor, şevk veriyor."

2 saatte vatanları ellerinden alındı: Ahıska Sürgünü
2 saatte vatanları ellerinden alındı: Ahıska Sürgünü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza da 1944 olaylarında hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyerek, "İlk geldiğimiz gün ellerinde çiçeklerle, evlerde sıcak sobayla bekleyen Üzümlü halkına çok teşekkür ediyorum. Bir lokma ekmeklerini bizlerle paylaştılar, bağırlarına bastılar. Adaptasyon sürecimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Milletim ve halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programda Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı da konuşma yaptı.

Anma programı, o dönemi yaşayanlara protokol tarafından çiçek verilmesinin ardından sona erdi.

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