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Türkiye
AA 14.11.2023 21:23

Bitlis'te kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Bitlis-Muş kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, sürücüleri belirlenemeyen otomobil, Bitlis-Muş kara yolunun Altınova beldesi yakınlarında, plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet Altuncu ve Herdem Sağ hayatını kaybetti, yaralanan Fahrettin Sağ, Helin ve Şaziye Başlangıç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Altuncu ve Sağ'ın cenazeleri, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

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