Kocaeli'de yaşayan Nurcan Türtük, koronvirüs nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türtük'ün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Türtük'ün prematüre bebeğinin tedavisi ise Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kuvözde devam ediliyor.

"Aşı olmadığım için çok pişmanım"

Hamile olduğu için aşı olmaktan kaçındığını belirten Türtük, şöyle konuştu:

"Bu süreçte virüse yakalandım. Bir aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım, entübe edildim. Çok zorlu bir süreçti. Virüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım. Aşı olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım."

"Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti"

Eşinin aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını aktaran Türtük, "Eşim 2-3 günde atlattı. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Ancak ben aşı olmadığım için 1 aydır bunları yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum; aşınızı olun, özellikle hamileler. Allah kimseye yaşatmasın, ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti" dedi.