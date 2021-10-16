Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı Mahallesi'ndeki yağmur suyu menfezinden köpek sesleri duyuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Gelen ekipler menfezde mahsur kaldığı belirlenen 7 yavru köpeği 2 saatlik çalışmayla kurtardı.
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