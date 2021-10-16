Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten geliye 3 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen Panama bandıralı kuru yük gemisine 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir limanda "Panama" bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekerek kirliliğin yayılmasını önledi.
Denize, hidrolik yağ sızıntısı döktüğü belirlenen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Çevre Kirliliği Kocaeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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