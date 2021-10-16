Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da sokak ortasında taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı.
Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma Kavga
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