Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı.

Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.