İstanbul Kağıthane'de Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan İETT otobüsü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dersaadet Caddesi üzerindeki Gashane Yolu Durağı'nda yolcu bıraktıktan sonra hareket etti.

İçerisinde yolcu kalmayan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, durağa çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Otobüs, tamir işlemlerinin ardından hareket ederek duraktan ayrıldı.

Durakta ve otobüste hasara yol açan kazanın, aracın frenlerinin arızalanması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Öte yandan kazayı gören Savaş Tekin, aracın yavaş şekilde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini anlatarak, "Şoförümüz bir yolcusunu indirdikten sonra arabayı direk durağa kırdı. Zaten böyle yapmasaydı aşağı kadar giderdi ve büyük facia yaşanırdı" dedi.