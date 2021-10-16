Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Hakan Alkan evinin avlusundan gelen miyavlamaya rağmen kedi göremeyince şaşkınlık yaşadı. Bir süre kediyi aradıktan sonra sesin evin atık su borusundan geldiğini fark etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boruyu kırıp, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

"Çocuklar kediye Behlül ismini vermişler"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alkan, “Sabah kalktığımda evden çıktığımda bir kedi sesi duydum, sağa sola bakındık kediyi göremedik. Sonradan evin önünde yağmur suyunun gitmesi için döşediğimiz bir borumuz var. Onun içinden ses geldiğini fark ettik. Kendi çabalarımızla çıkaramadık kediyi, Zara Belediyesi ekiplerinden yardım istedik. Onlar da sağ olsunlar geldiler ve kediyi kurtardık. Şu an sapa sağlam, yemeğini yedirdik, yıkadık. Çocuklar kediye Behlül ismini vermişler" diye konuştu.