Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı
IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mahkemesinin Türk diplomat Osman Köse ve 2 ırak vatandaşının şehit edilmesi olayında faili olan 2 kişi hakkında verilen idam kararını onayladı.
17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların yemek yemek için gittikleri restorana silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Türk diplomat Osman Köse olay yerinde şehit olmuştu.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının iki faili için verilen açık idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.
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