Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, satsuma cinsi Gümüldür mandalinasının ilçenin önemli ürünleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Ürün için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınması girişimlerinin sonuç verdiğini aktaran Kayalar, "Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Gümüldür satsuma mandalinası için aldığımız coğrafi işaret belgesi, Gümüldür’den Selçuk’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Belge, ürünün markalaşması ve üreticimizin hem iç hem de dış piyasada satış olanaklarının artması adına büyük bir önem arz ediyor. Bu belgeyle kazanan üreticimiz, kazanan Menderes olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Efemçukuru alfons üzümü için de girişimde bulunduklarını kaydeden Kayalar, bölgenin ürünlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini aktardı.

Araban sarımsağı tescillendi

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetiştirilen ve ilçenin adıyla anılan sarımsağın tescillenmesi için yürütülen çalışmalarda sonuç alındı.

Kaymakamlık tarafından yapılan başvuru sonucunda Araban sarımsağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret tescilinin ilçeye ve çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da aroması ve uzun depolama süresiyle dikkati çeken sarımsağın tescillenmesinin ürünün tanıtımı ve pazarlanması için faydalı olacağını belirterek ilçedeki üretimin ilerleyen süreçte daha da artacağını düşündüğünü kaydetti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise önceki dönem Araban Kaymakamı Emin Bağlı tarafından başlatılan sürecin başarıyla sonuçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.