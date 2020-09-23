Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon başlattı.
Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Deydinler Mahallesi'nde bazı noktalarda önlem alan ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı.
Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: bursa deaş operasyonuSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:22
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