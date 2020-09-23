İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor