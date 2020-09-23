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Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor
Etiketler: Mardin Terör örgütü PKK operasyonSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 08:53
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