Deneye deneye öğrenildi, antik dönemde kullanılan tekne yeniden inşa edildi.

"360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği" deneysel arkeoloji alanında dünyanın önde gelen grupları arasında. Grup üyeleri, bu kez hiç çivi kullanmadan yaptıkları 2 bin 800 yıllık Fenike teknesini denize indirmeye hazırlanıyor.

Tamamen antik yöntemlerle tek bir çivi bile kullanılmadan 2 bin 800 yıl önceki halinin aynı şekliyle yeniden inşa edilen tekne çok yakında deniz seferlerine başlayacak.

Grup üyeleri, daha önce de dünyanın bilinen en eski batığı Uluburun, Kiklad tekneleri gibi tarihi deniz taşıtlarını dönemin teknik ve malzemesiyle yaparak denize indirdi.

"Hiçbir metal malzeme kullanılmadı"

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt, teknenin çivi gibi hiçbir metal malzeme kullanılmadan yapıldığını söyledi.

Erkurt, "Fenikelilerin at başlı tekneleri bizim çok dikkatimizi çekti. Bir Fenike gemisi nasıl olabilir diye araştırdık. Bir sürü ikonografik bilgileri gemi mühendisleri ile değerlendirdik ve bu gemiyi yaptık." dedi.

"Oxford Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz"

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erkurt da üstünde çalıştıkları teknelerin bilimsel formatta çalışılan projeler olduğunu belirtti:

"Bu çalışmalarımızdan çok memnunuz. Ülkemizde ilk defa bunu yapmış olmak, yurt dışında önemli partnerlerle hızlı ve bilimsel iş birliği yapmak önemli. Mesela Oxford Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz. Çok da memnunuz. Bizim için bir rüyaydı."

At başlı Fenike teknesi ekim ayında İzmir Körfezi'nde, 2021 ilkbaharında İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de sefere çıkacak.

Tekne, Truva Savaşını anlatan bir belgeselde de kullanılacak.

Grup üyeleri, yaptıkları antik dönem tekneleriyle bir açık hava müzesi oluşturmak istiyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Yusuf Beşli