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Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı.— Mehmet Gürbüz (@MehmetGurbuzOrg) September 22, 2020
Şu an durumum gayet iyi.
Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım.
Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile...
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