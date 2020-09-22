Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın bodrum katında Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesindeki bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresi takibe aldı.
2 kişi gözaltına alındı
Apartmanın bodrum katında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Muğla düzensiz göçmenSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 22:44
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