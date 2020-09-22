Fethiye ilçesindeki bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresi takibe aldı.

2 kişi gözaltına alındı

Apartmanın bodrum katında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.