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İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.
Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde bir börekçide oturan 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.
Yaralılardan biri kendi imkanıyla hastaneye giderken, diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul silahlı saldırıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 22:20
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