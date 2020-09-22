Geri dönüşümü kolay olan ürünlerle hem doğaya hem de çevreye sağlıklı ürünler sunan Tuzla Belediyesi’ne ait Organik Pazar içerisinde yer alan Ekolojik Pazar’da kadınlar hem üretiyor hem de kazanç sağlıyor.

Özellikle ilçede yer alan mağdur ailelerin üretime katkı sağlaması açısından değerlendirilen Ekolojik Pazar’a vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor.

Sadece Tuzla’nın çevre ilçelerinden değil, farklı şehirlerden de özel müşterilerin pazara gelip organik ürünleri talep ettiği ifade edildi.

"Üretima katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz"

Ekolojik Pazar ile ilgili bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Burası Ekolojik Pazar diye belirlediğimiz bir alan. Burası Tuzla Belediyesi’nin 10 yıldır hizmet veren, 4 bin 300’den fazla kadın kent gönüllüsü olan organizasyonun bir ürünü. Gönül Elleri projemizin amacı ihtiyaç fazlasıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak. Ekolojik Pazar’ın asıl amacı doğaya ve çevreye karşı geleceğe bırakacağımız dünyanın temiz ve daha yaşanabilir olması. Geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik hem teşvik hem de üretimi açısından bir çalışma burası. Yine burada en çok dikkat çeken karbondioksit emisyonu açısından yüksek olan ürünler ve çevreye zararlı atıklardan kurtulabilmek. Plastik yerine camın kullanılması, alimünyum folyo yerine daha doğal ürünlerin kullanılması gibi farklı ürünler yapılıyor" dedi.

"Yapılan işlerle de çok güzel ürünler elde edilmiş"

Kadınların mutfakta kullandığı çevreye zararlı ürünler yerine geri dönüşümü daha kolay olan ürünleri kullanabilmenin amaçlandığını ifade eden Yazıcı, "Yapılan işlerle de çok güzel ürünler elde edilmiş. Biz burada mağdur 26 bin aileyi takip ediyoruz. Bu ailelerin üretime yönelik maske vs. gibi şeylerde yönlendirilmesini yapıyoruz. Üretime katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. O aileler üretimi yapıyorlar, biz bunları satıyoruz ve evlerine bir gelir sağlanmış oluyor. Kazan-kazan mantığı ile birçok sosyal sorumluluğu içerisinde barındıran bir proje. Bu projelerde yer alan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Onlar bizim kanatsız meleklerimiz" diye konuştu.

"Gönüllü çalışmaktayız"

Gönül Elleri AR-GE Komisyon Sorumlusu Mine Yücedağ, Ekolojik Pazar’daki asıl amacın sadeleşmek olduğuna vurgu yaparak, “İleri ki nesillere çöp bırakmamak ve yeteri kadar dengeli beslenmek. Tuzla kadınları olarak gönüllü bir şekilde çalışmaktayız. Bizlerde üretebilen kadınlarımıza destek olmak adına şu anda siparişlere yetişemez olduk. Kadınlarımız ürünlerimizi üretiyor biz de Tuzla Organik Pazar’da bu ürünleri halkla buluşturuyoruz” dedi.

"Organik ürünlerimizin çaşitliliği fazla"

Tuzla Organik Pazar’da İşletme Sahibi Erkan Günay, Türkiye’nin her yerinden organik olan ürünleri getirdiklerini ifade ederek, “Organik ürünlerimizin çeşitliliği bir hayli fazla. Alıcımız da çok. 11 ilden organik meyve ve sebze geliyor. Sertifikasız ürün bulundurmamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.