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Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Kiper yönetimindeki kamyonet, Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek girişinde devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan inşaat işçileri Ahmet Karakaya, Süheyl Coşkun ve Mehmet Kıyvat yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Sivas Gemerek Devlet HastanesiSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 20:00
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