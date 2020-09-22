Antalya'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, Antalya'daki törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Muallimhane Camisi'ne getirildi.

Şehit Onur Küçük'ün özgeçmişinin okunmasının ardından, dua edildi. Küçük'ün babası Savaş, annesi Hacer, eşi Gül, kardeşleri Musa ile Emir Küçük, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Küçük'ün yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya ve Antalya il emniyet müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Antalya'da Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana Üst Geçidi'nde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpmış, kazada yaralılardan polis memuru Onur Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.