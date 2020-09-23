Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da yanan odunlar 5 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi üzerinde 2 binanın arasında bulunan odunlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin yükselmesiyle yangın 5 katlı binaya sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
Tüm binayı saran yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.
Sıradaki Haber
Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz