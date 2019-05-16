Ankara General Eşref Akıncı Kışlası 4. Kolordu Komutanlığı'nda, 77 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.

Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, anayasaya göre askerliğin sadece bir ödev değil aynı zamanda bir hak olduğunu söyledi.

Kimlerin asker olabileceği konusunun ilgili kanunlarla düzenlendiğini ve bazı sağlık kriterleri getirildiğini hatırlatan Kip, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, sağlık durumları nedeniyle askerlik ödevinden muaf olan ancak askerlik görevinden kaçmayarak kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte cesurca askerlik yapmak isteyen ve yüreğinde korku barındırmayan, vatan sevgisi taşıyan siz değerli gençlerimizin askerliğin hak olan yönünden belli ölçüyle de olsa istifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asker üniformasını giymenin, askeri eğitim yapmanın, asker arkadaşlarıyla kışla atmosferini teneffüs etmenin ve aileler huzurunda askerlik andını içerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri olmanın engelli gençler için de hak olduğuna inandıklarını vurgulayan Kip, "Bu düşüncelerle sizleri davet ettik, sizler de bu davete içtenlikle karşılık verdiniz. Bundan dolayı siz cesur gençlerimize ve sizleri fedakarca yetiştiren değerli ailelerinize takdir ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Törende, engelli arkadaşları adına konuşma yapan er Osman Akdoğan da hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadıklarını ifade etti. Bugün nöbet sırasının kendilerinde olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Bizler, bugün buraya vatanımıza, milletimize hizmet etmeye, gerektiğinde vatanımızı ve Cumhuriyetimizi kanımızın son damlasına kadar korumaya, sancağımızın şanı ve askerliğin namusu uğruna canımızı vermeye geldik." dedi.

"Gönül isterdi ki tamamıyla görevi yerine getirelim"

Bedensel engelli Muhammet Metin'in babası İzzettin Metin, tören sonrası, çok mutlu olduklarını vurguladı. Oğlunun kısa bir süreliğine de olsa askerlik görevini yerine getirmiş olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren İzzet Metin, tüm askerlere başarılar diledi.

Muhammet Metin de güzel duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki tamamıyla görevi yerine getirelim ve bu görevi uzun süreli yapalım ama bu duyguyu yaşamak ve temsili dahi olsa bir şeyleri görmek, yeni şeyleri keşfetmek güzel bir duygu. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Diğer bir engelli asker İbrahim Gündoğdu'nun babası Mustafa Gündoğdu da Türk milletinin gerçekten büyük ve askerine sadık olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti. Gündoğdu, "Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Sağlık ve sıhhatle her zaman bu devletin arkasındayız. Her şey için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

İbrahim Gündoğdu ise üniforma içinde asker olduğunu hissettiğini ve askeriyede neler olduğunu, neler yapıldığını gördüğünü ifade etti. Bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Gündoğdu, "Allah hepsinin yardımcısı olsun. Onları çok seviyoruz. Devletimizin arkasındayız sonuna kadar da arkasında olacağız." dedi.

Program, gençlerin aileleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

İzmir

İzmir 57. Topçu Tugay Komutanlığında, 43 engelli için tören düzenlendi.

Bir günlük eğitimin sonunda askeri kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, törende yaptığı konuşmada, bugünün engelli asker ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Türker, "Onlar bugün bize yüreklerinde besledikleri vatan sevgisinin yüceliği sayesinde her türlü engeli ortadan kaldırabileceklerini en güzel şekilde gösterdi." dedi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Tuğgeneral Türker ile engelli askerlere künyelerini taktı.

Törende duygulu anlar yaşayan aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Özel tertibin terhis mutluluğu

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında da 33 engelli genç, alay sancağının önünde ant içti.

Buradaki törende konuşan 2. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, "Mehmetçik bütün Türk ordusunun sembolüdür. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir idealdir. Şu an huzurlarınızda bu kahraman Mehmetçiklerden 33'ünü görmektesiniz." diye konuştu.

Törende özel tertip erlerin aileleri de hazır bulundu. Çocuklarını kamuflaj içinde gören aileler, duygulu anlar yaşadı. Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temsili askerlik yapan Ekrem Elçi, başvurusunun kabul edilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Böyle bir duyguyu tatmak çok güzel. Herkesin tatmasını isterdim." dedi.

Görme engelli Mehmet Yıldırım ise asker üniformasını ilk kez giydiğini, çok mutlu olduğunu, bu imkanı tanıdıkları için yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Anne Gülşah Sel ise oğlunu bir gün de olsa asker kıyafetiyle görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sivas

Sivas'ta sabah saatlerinde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Eğitimin sonunda kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Törende bir konuşma yapan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere birliklerine gelen engellilerin yemin törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erbakan, törene Türkiye Cumhuriyeti4ni temsilen şanlı al bayrağın, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını asil vatana feda eden bütün şehitlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun kahraman silah arkadaşlarının şahit olduğunu belirtti. Erbakan, "Bu yeminin teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsaldır ve elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiği yemininize bağlı kalacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi.

Program sonunda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, temsili askerliklerini tamamlayan engellilere terhis belgelerini takdim etti.

Törene, temsili askerlik yapan engellilerin aileleri ve Mehmetçikler de katıldı.

Yozgat

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 18 engelli, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.

İl Jandarma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerini tamamlayan engelli askerler, yemin etti.

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini söyledi.

Yeşilyurt, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı.

Törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, askeri personel ve engelli yakınları katıldı.

Kaynak: AA