İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç, Uzunköprü ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde 324 Cezayir, Fas, Libya, Filistin, Mısır ve Irak uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Tekirdağ'da da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları minibüste 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA